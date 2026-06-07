ضبط 3 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في المدينة المنورة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية؛ لاستغلالهم الرواسب في منطقة المدينة المنورة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط (3) معدات تستخدم في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.