القبض على مطرب مصري شهير متلبسا بشراء المخدرات موجة الحر في أوروبا تتسبب في وفاة 300 شخص ضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة في تبوك وإحالتهم للنيابة العامة القيادة تهنئ أبيلاردو دي لا إسبرييا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في كولومبيا المرور: ضبط 2207 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة بعد هجوم مضيق هرمز.. الأمم المتحدة تعلق خطة إجلاء السفن والبحارة مؤقتا المديرية العامة لحرس الحدود تقيم مسيرات بحرية احتفاءً باليوم العالمي للبحارة كلية الملك فهد الأمنية تطلق دبلوم الذكاء الاصطناعي إصابة سفينة في مضيق هرمز بـ مقذوف مجهول جامعة نجران تطوّر أداةً وطنيةً لتمكين الوصول الرقمي لذوي الإعاقة وكبار السن
ضبطت شرطة منطقة تبوك بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص تضبط (4) وافدين لممارستهم الدعارة.
وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
شرطة منطقة تبوك بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص تضبط (4) وافدين لممارستهم الدعارة. pic.twitter.com/rDeCBsTRf8
— الأمن العام (@security_gov) June 25, 2026