ضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة في تبوك وإحالتهم للنيابة العامة

ضبطت شرطة منطقة تبوك بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص تضبط (4) وافدين لممارستهم الدعارة.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.