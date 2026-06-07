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ضبط 5,785 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

الأحد ٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٤ مساءً
ضبط 5,785 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

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نفذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة خلال الفترة من 31 مايو حتى 6 يونيو 2026، أسفرت عن ضبط 5,785 دراجة آلية مخالفة ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكيات المخالفة على الطرق.

وأكدت إدارات المرور استمرار الحملات الميدانية في مختلف المناطق، بهدف رفع مستوى الالتزام بالأنظمة المرورية، والمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق والحد من المخالفات التي قد تعرض الأرواح والممتلكات للخطر.

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