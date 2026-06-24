الصندوق العقاري يُودع مليارًا و68 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني لشهر يونيو باكستان: مفاوضات أميركا وإيران مستمرة واستئناف المحادثات الأسبوع المقبل ضبط 6 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز المسجد الحرام.. ملتقى الأرواح ووحدة المسلمين في مشاهد إيمانية تجسد عالمية الرسالة الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهرًا تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية أبرزها ضوابط الهبات والتبرعات.. استطلاع تطرح 25 مشروعًا لأخذ المرئيات موجة حر تاريخية تجتاح فرنسا وتسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ البلاد
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيات البنغلاديشية والإثيوبية والهندية واليمنية، لاستغلالهم الرواسب في منطقة الرياض، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط (30) معدة تستخدم في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.