ضبط 7,424 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة والد الإعلامي وليد الفراج في ذمة الله الانقلاب الصيفي يسجل أطول نهار وأقصر ليل في سماء الشمالية النفود الكبير.. لوحة رملية ساحرة ترسم مشهدًا طبيعيًّا أخّاذًا جنوب رفحاء سلمان للإغاثة يوزع 25,000 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة المنتخب السعودي يخسر أمام إسبانيا برباعية في كأس العالم 2026 حرس الحدود في ينبع ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر الانقلاب الصيفي بداية تخزين الحرارة.. وذروة الحر في يوليو وأغسطس حرارة الصيف تهدد الإطارات.. المرور يوجه 4 نصائح لتجنب الحوادث المجالس التراثية في الحائط.. معالم تاريخية تروي ذاكرة المجتمع المحلي
أطلقت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملة ميدانية شاملة استهدفت ضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 14 يونيو 2026م وحتى السبت 21 يونيو 2026م، وشملت جميع المدن والمحافظات دون استثناء.
وأسفرت الحملة عن ضبط 7,424 دراجة آلية مخالفة على مستوى المملكة، توزعت على عدد من المناطق والمحافظات، حيث جاءت منطقة الرياض في المقدمة بـ3,834 دراجة، تلتها محافظة جدة بـ1,888 دراجة، ثم المنطقة الشرقية بـ351 دراجة، ومنطقة المدينة المنورة بـ313 دراجة.
وتأتي هذه الحملة ضمن جهود المديرية العامة للمرور لتعزيز السلامة المرورية، والحد من المخالفات المرتبطة بالدراجات الآلية، لما تمثله من مخاطر على مستخدمي الطرق في الأحياء السكنية والطرق العامة.