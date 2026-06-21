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ضبط 7,424 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة

الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤١ مساءً
ضبط 7,424 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملة ميدانية شاملة استهدفت ضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 14 يونيو 2026م وحتى السبت 21 يونيو 2026م، وشملت جميع المدن والمحافظات دون استثناء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7,424 دراجة آلية مخالفة على مستوى المملكة، توزعت على عدد من المناطق والمحافظات، حيث جاءت منطقة الرياض في المقدمة بـ3,834 دراجة، تلتها محافظة جدة بـ1,888 دراجة، ثم المنطقة الشرقية بـ351 دراجة، ومنطقة المدينة المنورة بـ313 دراجة.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود المديرية العامة للمرور لتعزيز السلامة المرورية، والحد من المخالفات المرتبطة بالدراجات الآلية، لما تمثله من مخاطر على مستخدمي الطرق في الأحياء السكنية والطرق العامة.

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