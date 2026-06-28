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ضبط 7,524 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

الأحد ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
ضبط 7,524 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور ضبط 7,524 دراجة آلية مخالفة خلال الحملة الميدانية التي نفذتها إدارات المرور في مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال الفترة من الأحد 21 يونيو حتى السبت 27 يونيو 2026م.

وأوضحت “المرور” عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، أن الحملة تأتي ضمن الجهود الميدانية المستمرة لرصد المخالفات المرورية وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات، داعية الجميع إلى التعاون والتقيد بالقواعد الواردة في نظام المرور.

وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث عدد الدراجات المضبوطة بـ3,832 دراجة، تلتها محافظة جدة بـ1,833 دراجة، فيما سجلت المنطقة الشرقية 410 دراجات، والمدينة المنورة 362، والعاصمة المقدسة 221 دراجة مخالفة.

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