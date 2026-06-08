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السعودية

ضيوف الرحمن ينعشون الحركة التجارية في أسواق المدينة المنورة

الثلاثاء ٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً
ضيوف الرحمن ينعشون الحركة التجارية في أسواق المدينة المنورة
المواطن - واس

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تشهد أسواق المدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج حركة تجارية نشطة مع توافد ضيوف الرحمن الذين يحرصون على التسوق واقتناء الهدايا التذكارية قبل مغادرتهم إلى بلدانهم، عقب زيارتهم المسجدَ النبوي والمعالم التاريخية والجوامع الكبرى بالمدينة المنورة.

وتتنوع مشتريات الحجاج بين الذهب والملابس الجاهزة وسُجادات الصلاة والسُبَح، إلى جانب عدد من المنتجات المحلية التي تعكس هوية المدينة المنورة، فيما تشهد الأسواق والمحلات التجارية إقبالًا متزايدًا انعكس على حركة البيع والشراء خلال هذه الفترة.

وتُعد التمور من أبرز الهدايا التي يحرص ضيوف الرحمن على اقتنائها أثناء وجودهم في المدينة المنورة، حيث تتصدر عجوة المدينة والصفاوي قائمة الأصناف الأكثر طلبًا، إلى جانب أنواع أخرى من التمور، فيما يحظى الرُطب بإقبال ملحوظ هذا العام تزامنًا مع موسم جنيه خلال فترة الحج.

ووثّقت “واس” جانبًا من حركة التسوق في أسواق المدينة المنورة، التي تشهد نشاطًا تجاريًا متزايدًا مع استمرار توافد ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج.

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