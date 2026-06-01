ضيوف برنامج خادم الحرمين يثمنون جهود السعودية في خدمة القرآن الكريم

أشاد عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- في خدمة القرآن الكريم، من خلال طباعته ونشره وتعليمه، مؤكدين أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة يُعد منارة عالمية رائدة في خدمة كتاب الله، بما ينتجه ويوزعه من ملايين النسخ إلى مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال زيارتهم للمجمع ضمن البرنامج الثقافي الذي أعدته وزارة الشؤون الإسلامية للضيوف القادمين من 104 دول حول العالم لأداء مناسك الحج.

وأكد الحاج بشير العراقي من الجزائر أن المملكة تضطلع بدور رائد في خدمة القرآن الكريم عبر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الذي يُعد من أكبر وأحدث المطابع المتخصصة في العالم، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تجسد عناية المملكة بالإسلام الوسطي المعتدل، وحرصها على نشر قيم الاعتدال والتسامح ومحاربة التطرف، إلى جانب ما تقدمه من خدمات جليلة لضيوف الرحمن ورعايتها المستمرة للحرمين الشريفين.

من جانبه، وصف الحاج حمزة برنينين من صربيا المجمع بأنه صرح إسلامي شامخ ومفخرة للمملكة العربية السعودية، لما يؤديه من دور محوري في خدمة القرآن الكريم وعلومه، مؤكدًا أن إنتاجه يسهم في تلبية احتياجات المسلمين في مختلف أنحاء العالم من المصاحف والإصدارات القرآنية، داعيًا الله أن يجزي قيادة المملكة خير الجزاء على دعمها المتواصل لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين.

ونوه الحاج عبدالفتاح لهواني من فرنسا بالجهود المباركة التي تبذلها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، إلى جانب عنايتها بطباعة ونشر القرآن الكريم وفق أعلى المعايير التقنية الحديثة. وأشار إلى أن المسلمين في جامبيا يتلقون سنويًا آلاف النسخ من المصاحف التي توزعها المملكة عبر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، معبرًا عن بالغ شكره وتقديره لهذه الجهود التي تعكس رسالة المملكة الإسلامية والإنسانية إلى مختلف شعوب العالم.