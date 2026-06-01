ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ضمن البرنامج الثقافي المعدّ لهم خلال فترة إقامتهم بالمدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج.

واطّلع الضيوف، الذين يمثلون 104 دول من مختلف أنحاء العالم، على الجهود التي يبذلها المجمع في خدمة القرآن الكريم وطباعته وترجمة معانيه ونشره وإيصاله إلى المسلمين في شتى بقاع العالم، إلى جانب التعرف على مراحل إعداد المصحف الشريف ومراجعته وتدقيقه وطباعته وتوزيعه وفق أعلى معايير الجودة والإتقان.

واستمع الضيوف إلى شرحٍ عن أعمال المجمع وإنتاجه، بوصفه أكبر منشأة متخصصة في طباعة المصحف الشريف على مستوى العالم، كما شاهدوا عرضًا مرئيًا تناول مسيرة المجمع ومنجزاته في خدمة كتاب الله تعالى.



وفي ختام الزيارة، قدّم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف نسخًا من المصحف الشريف وترجمات معانيه بعدد من اللغات لضيوف البرنامج، الذين يواصلون زيارتهم للمدينة المنورة للصلاة في المسجد النبوي وزيارة المعالم التاريخية والحضارية، قبل مغادرتهم إلى بلدانهم.

ونوّه الضيوف بما شاهدوه من تطور تقني ودقة عالية في مراحل العمل والعناية بكتاب الله تعالى، مشيدين بالدعم الذي يحظى به المجمع من القيادة الرشيدة، وما أسهم به ذلك في تعزيز قدراته الإنتاجية وتحقيق مستويات متقدمة من الجودة في طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه.

وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة العربية السعودية على عنايتها بكتاب الله الكريم، طباعةً ونشرًا وتعليمًا، مثمنين جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وما يتضمنه من برامج ثقافية ومعرفية تثري تجربة الضيوف وتعرّفهم بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.