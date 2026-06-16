طرح 21 مشروعًا عبر منصة استطلاع من بينها لائحة مرفق الضيافة السياحي

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، 21 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 11 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مشروع (تحديث لائحة مرفق الضيافة السياحي) الذي تهدف من خلاله وزارة السياحة إلى تطوير اللائحة بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر، ورفع مستوى الامتثال التنظيمي بما يحقق تجربة سياحية نوعية ومميزة للسياح في المملكة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 يونيو 2026م.

وشهدت المنصة طرح مشروع (لائحة المراكز الرياضية)؛ الذي تهدف من خلاله وزارة الرياضة إلى تنظيم الشروط والأحكام المتعلقة بترخيص المراكز الرياضية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 26 يونيو 2026م.

من جانبها طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مشروع (الإطار الوطني لمشاركة المعلومات والاستجابة للحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني)؛ الذي تهدف من خلاله إلى تحديد المتطلبات التنظيمية الوطنية، التي تنظم آليات مشاركة المعلومات، وكذلك بيان آلية التعامل مع الحوادث السيبرانية، وسوف يعنى هذا الإطار في المرحلة الحالية على جوانب تنظيم وحوكمة مشاركة معلومات عمليات الأمن السيبراني، كما سيتناول آلية التعامل مع الحوادث السيبرانية في جميع مراحلها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 10 يوليو 2026م.

وشملت المشروعات الحالية عبر منصة استطلاع مشروع (القواعد الإجرائية لشهادة تأهيل المقاولين في قطاع المياه)؛ والذي طرحته الهيئة السعودية للمياه بهدف تحديد الأحكام الإجرائية لإصدار الشهادة ومدة صلاحيتها، وتحديد المقاولين وتأهيلهم لتنفيذ المشاريع واستدامة تقديم أنشطة خدمات المياه وجودتها، على أن تصدر الشهادة بعد التحقق من استيفاء المقاولين للمعايير الفنية الموحدة للعمل في قطاع المياه، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 10 يوليو 2026م.

وطرحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مشروع (اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/169) وتاريخ 14 / 08 / 1447هـ)؛ الذي تهدف من خلاله إلى بيان الأحكام والإجراءات والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام نظام حقوق المؤلف، وإنفاذ ما نص عليه النظام فيما يتعلق بإصدار مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من تاريخ صدوره، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 11 يوليو 2026م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.