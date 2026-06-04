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طرح 6 فرص استثمارية لزراعة الفواكه الاستوائية في جازان

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٤ مساءً
طرح 6 فرص استثمارية لزراعة الفواكه الاستوائية في جازان
المواطن - واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرح 6 فرص استثمارية عبر منصة “فرص”، في منطقة جازان؛ لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودعم الأنشطة الزراعية، وزراعة الأشجار المثمرة، وتنفيذ وحدة للصناعات التحويلية وإدارة المخلفات الزراعية، إضافة إلى إقامة بيوت محمية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت الوزارة أن الإعلان تضمن زراعة الفواكه الاستوائية في محافظة صبيا، في كل من القطعة رقم (5) على مساحة إجمالية تبلغ 87.337 مترًا مربعًا، والقطعة رقم (6) التي تبلغ مساحتها 96.162 مترًا مربعًا، والقطعة رقم (7) بمساحة تبلغ 101.536 مترًا مربعًا، والقطعة رقم (8) على مساحة 102.629 مترًا مربعًا، مبينة أن آخر موعد للتقديم لهذه الفرص الأربع، هو 31 من أغسطس 2026م.
وبينت أن الفرصتين الأخريتين، تتعلقان بالقطعة رقم (9) على مساحة 1.013.519 مترًا مربعًا، والقطعة رقم (10) على مساحة 1.002.889 مترًا مربعًا، حيث إن آخر موعد للتقديم على الفرصتين، هو 01 سبتمبر 2026م.
ودّعت الوزارة المستثمرين الراغبين في الدخول إلى المنافسة على هذه الفرص الاستثمارية؛ للاطّلاع على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة “فرص”، ولمعرفة مزيد من التفاصيل التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

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