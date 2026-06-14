طقس الأحد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة (20 – 45) كم/ساعة، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة (10 – 30) كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، حالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول بعد الظهيرة شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة (10 – 30) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.