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طقس الأحد.. ارتفاع الحرارة وهطول أمطار ورياح نشطة بعدة مناطق

الأحد ٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
طقس الأحد.. ارتفاع الحرارة وهطول أمطار ورياح نشطة بعدة مناطق
المواطن- فريق التحرير

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى-، ارتفاعًا في درجات الحرارة العظمى، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من تلك المناطق، وعلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة (15 – 35) كم/ساعة تصل إلى (45) كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى غربية بسرعة (10 – 32) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.
وفي الخليج العربي تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15 – 35) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شرقية تتحول مساءً غربية إلى جنوبية غربية بسرعة (10 – 28) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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