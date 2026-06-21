طقس الأحد.. موجة حارة على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- موجة حارة تؤثر على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك ومكة المكرمة والرياض، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة (20 – 45) كم/ساعة، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة (10 – 32) كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة (10 – 35) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.