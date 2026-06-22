طقس الاثنين.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، في حين توالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة (20 – 45) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة (10 – 32) كم/ساعة تصل إلى (45) كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة (10 – 35) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.