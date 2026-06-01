Icon

أسعار النفط ترتفع أكثر من 2% في التعاملات الصباحية Icon مسام ينزع 1,609 ألغام من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon الذهب يتراجع في المعاملات الفورية 0.2% Icon الدولار يستقر وسط ترقب لرفع أسعار الفائدة Icon وزارة الحج والعمرة تُكرّم “طيران ناس” لتميزه في نقل 147 ألف حاج من 18 دولة Icon الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية Icon إعلان قائمة المنتخب السعودي لكأس العالم 2026 Icon طقس الاثنين.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق Icon دوارات حائل.. مجسمات جمالية تعزز المشهد الحضري وتُثري الهوية البصرية Icon الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الملك عبدالعزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

طقس الاثنين.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

الإثنين ١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٠ صباحاً
طقس الاثنين.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 – 28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ويصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 – 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 25 – 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طقس ثاني أيام التشريق.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
السعودية

طقس ثاني أيام التشريق.. أمطار رعدية ورياح...

السعودية
طقس أول أيام التشريق.. ارتفاع الحرارة وسحب رعدية ممطرة
السعودية

طقس أول أيام التشريق.. ارتفاع الحرارة وسحب...

السعودية