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طقس الاثنين.. أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على عدة مناطق

الإثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣١ صباحاً
طقس الاثنين.. أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، والمدينة المنورة، وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15 – 40) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى (45) كم/ساعة باتجاه مضيق خليج العقبة، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة (10 – 32) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفي الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15 – 40) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة (10 – 30) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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