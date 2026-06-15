طقس الاثنين.. أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على عدة مناطق

ارتفاع أسعار الذهب أكثر من 2% وظائف شاغرة في مطارات جدة ترامب يعلن الرفع الفوري للحصار البحري على إيران وظائف شاغرة بـ السعودية لهندسة الطيران محطة مغلقة وناقلات غير مرخصة.. كشف ملابسات مقطع انسكاب المواد البترولية في الرياض التلفزيون الإيراني يعلن وقف الحرب والاتفاق مع أميركا رئيس الوزراء الباكستاني: نشكر السعودية وقطر وتركيا على دعمهم للتوصل إلى اتفاق السلام بين أميركا وإيران ترامب: الاتفاق مع إيران أصبح الآن مكتملًا وسيتم فتح مضيق هرمز بالكامل دون رسوم التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران ووقف فوري ودائم للعمليات العسكرية مكتبة الملك عبدالعزيز تبرز الآثار في المملكة عبر دراسات متنوعة
توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، والمدينة المنورة، وتبوك.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15 – 40) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى (45) كم/ساعة باتجاه مضيق خليج العقبة، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة (10 – 32) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
وفي الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15 – 40) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة (10 – 30) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.