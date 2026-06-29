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طقس الاثنين.. رياح نشطة وغبار يحجب الرؤية في عدة مناطق

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٨ صباحاً
طقس الاثنين.. رياح نشطة وغبار يحجب الرؤية في عدة مناطق
المواطن- فريق التحرير

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران والشرقية والرياض والمدينة المنورة، تصل إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة كذلك على طريق الساحل الواصل إلى جازان، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة (15 – 30) كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة (20 – 44) كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة (15 – 30) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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