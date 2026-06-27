طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تصل إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل الواصل إلى جازان، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة (12 – 35) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة (15 – 42) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحــر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.
وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة (10 – 28) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.