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طقس السبت.. رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
طقس السبت.. رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى-، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات غرب وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة (20 – 45) كم/ساعة، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة (10 – 28) كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة (15 – 38) كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول بعد الظهيرة غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة (10 – 25) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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