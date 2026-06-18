طيران الرياض يدشن رحلات يومية مباشرة بين الرياض ودبي

دشّن طيران الرياض -الناقل الوطني الجديد للمملكة- اليوم رحلاته اليومية المباشرة بين الرياض ودبي، على متن طائراته الحديثة من طراز بوينج 787-9 دريملاينر.

وغادرت الرحلة رقم RX243 مطار الملك خالد الدولي بالرياض عند الساعة 14:05، لتصل إلى مطار دبي الدولي عند الساعة 17:00، فيما تنطلق رحلة العودة RX244 من دبي عند الساعة 18:30، لتصل إلى الرياض عند الساعة 19:20، وذلك وفق التوقيت المحلي للمدينتين.

وتُعد دبي ثالث محطة افتتاحية لطيران الرياض، ضمن خططه الرامية إلى ربط المملكة بأبرز المراكز الإقليمية والعالمية، وتقديم تجربة سفر متقدمة تشمل مقاعد فاخرة، وأنظمة ترفيه حديثة، ومستويات عالية من الراحة، إلى جانب الحفاوة السعودية الأصيلة.

ويأتي إطلاق المسار الجديد بين الرياض ودبي لتعزيز خيارات السفر للأعمال والترفيه، ودعم الروابط الاقتصادية والسياحية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل الطلب المتنامي على السفر بين المدينتين.

يُذكر أن طيران الرياض استقبل خلال شهر يونيو الجاري أربع طائرات من طراز بوينج 787-9 دريملاينر، ضمن خططه لتوسيع شبكة وجهاته والوصول إلى 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030.