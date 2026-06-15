طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين جدة ومطار عمّان المدني

احتفل طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، بإطلاق أولى رحلاته المباشرة بين جدة ومطار عمّان المدني (ADJ).

ونقل الطيران الاقتصادي الرائد رحلات الخط الجوي بين جدة والعاصمة الأردنية إلى مطار عمان المدني ابتداءً من منتصف يونيو 2026، ضمن خططه لتعزيز كفاءة التشغيل وتوسيع خيارات السفر لضيوف طيران ناس.

أقيم الاحتفال بإطلاق الرحلة الأولى في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بحضور ممثلين من طيران ناس وشركة مطارات جدة حيث جرى الترحيب بركاب الرحلة الأولى وتقديم الهدايا التذكارية لهم.

وستسير الشركة رحلات يومية بين جدة ومطار عمّان المدني، مما يوفر تجربة سفر أكثر مرونة وسلاسة للمسافرين بين المملكة العربية السعودية ومملكة الأردن.

وفي نفس الوقت، يواصل طيران ناس تشغيل رحلاته من الرياض والدمام والمدينة المنورة إلىى عمّان عبر مطار الملكة علياء الدولي (AMM) كالمعتاد، بما يضمن الحفاظ على شبكة الربط الحالية وتقديم خيارات متنوعة للمسافرين.

يأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها الإقليمي وتطوير شبكة وجهاتها بما يلبي الطلب المتنامي على السفر، بالتزامن مع الاستعدادات لموسم الصيف ومواسم العمرة والحج.