عبدالإله العمري يمنح السعودية التقدم أمام أوروجواي في الشوط الأول

تشكيل منتخب السعودية أمام أوروجواي في كأس العالم مع دخول العام الهجري الجديد.. الكعبة المشرفة تبدأ اكتساء كسوتها الجديدة منتخب مصر يتعادل مع بلجيكا في كأس العالم قرنٌ من العناية والإتقان.. تاريخ كسوة الكعبة المشرفة في العهد السعودي ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع أسعار النفط 15 يومًا للاعتراض على المخالفات المرتبطة بأنشطة النقل غير المسددة خطوات استبدال لوحات المركبات عبر منصة أبشر الصمديات والقناديل.. زخارف إسلامية تنسج على كسوة الكعبة لوحة من الجمال والإتقان 7 أقمشة تنسج أعظم ثوب.. تفاصيل فريدة في صناعة كسوة الكعبة المشرفة المدير العام للجوازات المكلّف يزور مركز قوة الدعم والمساندة للحج
نجح عبدالإله العمري في تسجيل الهدف الأول للمنتخب السعودي أمام منتخب أوروجواي، خلال الشوط الأول من المواجهة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2026.
وجاء هدف العمري ليمنح “الأخضر” التقدم في المباراة، وسط أداء قوي من المنتخب السعودي الذي يسعى لتحقيق بداية إيجابية في مشواره بالمونديال.
وتقام المواجهة ضمن منافسات المجموعة، وسط متابعة جماهيرية كبيرة.
ويدخل المنتخب السعودي منافسات كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة لتقديم مشاركة مميزة في البطولة.