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عبدالإله العمري يمنح السعودية التقدم أمام أوروجواي في الشوط الأول

الثلاثاء ١٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٣ صباحاً
عبدالإله العمري يمنح السعودية التقدم أمام أوروجواي في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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نجح عبدالإله العمري في تسجيل الهدف الأول للمنتخب السعودي أمام منتخب أوروجواي، خلال الشوط الأول من المواجهة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وجاء هدف العمري ليمنح “الأخضر” التقدم في المباراة، وسط أداء قوي من المنتخب السعودي الذي يسعى لتحقيق بداية إيجابية في مشواره بالمونديال.

وتقام المواجهة ضمن منافسات المجموعة، وسط متابعة جماهيرية كبيرة.

ويدخل المنتخب السعودي منافسات كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة لتقديم مشاركة مميزة في البطولة.

 

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