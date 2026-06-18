عبدالعزيز بن سعود يلتقي أهالي الباحة وينقل لهم تحيات القيادة

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لأهالي منطقة الباحة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، اليوم، عددًا من المواطنين من أهالي المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

وبيَّن سمو وزير الداخلية أن زيارته للمنطقة تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وامتدادًا لنهجها الراسخ في التواصل المباشر مع المواطنين، مشيرًا إلى ما تحظى به الباحة من دعم واهتمام مستمرين أسهما في تحقيق نهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات.

ونوَّه سموه بالمشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار يشكلان الركيزة الأساسية للتنمية، وأن الجهود المتواصلة للقطاعات الأمنية تسهم بفعالية في تعزيز جودة الحياة ودعم مسيرة البناء في مناطق المملكة كافة.

وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعود بما يتميز به أبناء المنطقة من قيم أصيلة وإسهامات وطنية، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على مواصلة دعم التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبهم، رفع أهالي منطقة الباحة شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على ما يوليانه من رعاية واهتمام بمناطق المملكة كافة، مؤكدين أن زيارة سمو وزير الداخلية تجسد حرص القيادة على التواصل الدائم مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم.

وثمَّن الأهالي ما تشهده المنطقة من قفزات تنموية واقتصادية وسياحية، معربين عن اعتزازهم بالجهود والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار وخدمة الوطن والمواطن والمقيم والزائر.

حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي نائب أمير منطقة الباحة، وعدد من أصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية.