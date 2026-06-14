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عبدالعزيز بن سلمان ووزير التجارة الكوري يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة

الأحد ١٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
عبدالعزيز بن سلمان ووزير التجارة الكوري يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة
المواطن - واس

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في الرياض اليوم، معالي وزير التجارة والصناعة والموارد في جمهورية كوريا، كيم جونغ هوان، وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة.

وعقب الاجتماع، وقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال البترول والغاز، تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة وجمهورية كوريا بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز الشراكة بينهما.

وتشمل المذكرة التعاون في مجالات البترول والغاز ومشتقاتهما، والتكرير والبتروكيميائيات، وتطوير الشراكات الاستثمارية ذات الصلة بقطاع الطاقة، بما في ذلك التعاون لزيادة تخزين الخام السعودي في احتياطي البترول الإستراتيجي الكوري، بما يعزز استقرار الإمدادات ومرونتها، وبحث فرص التعاون بين البلدين في تطوير مشروعات البنية التحتية المرتبطة بخطوط أنابيب البترول الخام التي تربط مرافق الإنتاج والتصدير، وتشمل المذكرة تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتقنيات المتقدمة والتحول الرقمي، وتنمية الشراكات في البحث والتطوير، ودعم الجهود المرتبطة بالاستدامة وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.

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