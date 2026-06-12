عبدالله بن بندر يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 42 من طلبة بكالوريوس العلوم العسكرية

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، حفل تخريج الدفعة الـ42 من طلبة برنامج بكالوريوس العلوم العسكرية ودورة التأهيل العسكري للضباط الجامعيين الـ 37 بكلية الملك خالد العسكرية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل معالي نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، وقائد كلية الملك خالد العسكرية اللواء الركن سعود بن ناصر آل زيد.



وعقب وصول سموه عزف السلام الملكي، بعدها بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد كلية الملك خالد العسكرية كلمة عبَّر فيها عن سعادته وسعادة جميع منسوبي الكلية برعاية وزير الحرس الوطني لحفل تخرج دفعة جديدة من أبناء الوطن، في مناسبة وطنية تجسد ثمرة العمل والعطاء، وتجدد عهد الوفاء والولاء.

من جانبهم، عبّر الخريجون في كلمة ألقاها الطالب العسكري يزن بن حامد الحارثي عن شكرهم لسمو وزير الحرس الوطني لرعايته حفل تخرجهم، مؤكدين جاهزيتهم للانضمام مع زملائهم في ميادين العز والشرف لخدمة الوطن.

ثم شاهد سموه والحضور العرض العسكري العام، الذي أظهر فيه طلاب الكلية مهارات عالية عكست المستوى المتقدم الذي تلقوه من التدريب العسكري والانضباط خلال فترة دراستهم الأكاديمية والعسكرية في الكلية، بعد ذلك أجريت مراسم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف.



عقب ذلك ردّد الخريجون قسم الولاء والطاعة بتلقين من قائد كتيبة الطلبة ‏العميد الركن خالد بن بركات الجوير، بعدها أعلن مساعد قائد الكلية للشؤون التعليمية العميد الركن ناصر

بن دحيم بن سعيدان النتائج العامة للدفعة وأوائل الخريجين والمتفوقين، حيث كرَّم سموه الطلبة المتفوقين وحصل على الأول في المجموع العام الطالب العسكري يزن بن حامد بن علي الحارثي، وجائزته سيف مذهب.

إثر ذلك، شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا عن “شهداء الواجب” استُعرضت فيه أسماء طلبة الكلية من أبناء الشهداء والمصابين، الذين عبروا عن سعادتهم بالسير على خطى آبائهم، في الدفاع عن تراب الوطن، مبدين استعدادهم لتقديم أرواحهم فداءً للوطن والدفاع عنه.

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية لسموه مع الخريجين، ثم عُزف السلام الملكي.