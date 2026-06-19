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نظمتها فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمنطقة

عسير تُروى.. فعالية تجمع الإعلام والرياضة والثقافة لإبراز جمال المنطقة

الجمعة ١٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
عسير تُروى.. فعالية تجمع الإعلام والرياضة والثقافة لإبراز جمال المنطقة
المواطن - فريق التحرير

نظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة عسير فعالية “عسير تُروى” تحت شعار “جمال الطبيعة ومهنية الصحافة وشغف الرياضة”، وذلك على مسرح نادي أبها الأدبي، بمشاركة نخبة من الإعلاميين والرياضيين والأكاديميين والمتخصصين.

وجاءت الفعالية، التي اشتملت على أربع فقرات، من فكرة عضو اللجنة الإعلامية أسماء الأحمري، ضمن جهود فرع الهيئة في عسير لتعزيز الحراك الإعلامي والرياضي والثقافي، وإبراز المقومات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها المنطقة.

وشهدت الفعالية تقديم عدد من الفقرات المتنوعة، من بينها فقرة “الإعلامي الصغير” التي قدمتها مها القحطاني وفاطمة زرير، بإشراف سهام الزهراني، بمشاركة عدد من الطلاب والطالبات من إحدى مدارس محافظة خميس مشيط.

فيلم سياحي وثائقي

كما تضمنت الفعالية عرض فيلم سياحي وثائقي عن منطقة عسير قدمه رئيس لجنة الإعلام بالفرع خالد آل مريّح، إضافة إلى تقديم الإعلامية سهام ورقنجي شرحاً مفصلاً عن “الإنفوجرافيك” وأهميته في عرض المعلومات بأسلوب بصري.

واختتمت الفقرات بجلسة حوارية شارك فيها الناقد الرياضي ورئيس نادي ضمك سابقاً صالح أبو نخاع، ورئيس تحرير صحيفة المناطق محمد آل دوسري، والمحاضر الآسيوي في كرة القدم الدكتور يحيى جابر، وأدارها الإعلامي سعيد آل هطلاء.

وناقشت الجلسة عدداً من المحاور المرتبطة بالإعلام والسياحة والرياضة، وأهمية التكامل بين هذه المجالات في دعم التنمية الوطنية وإبراز إمكانات المنطقة، كما شهدت تفاعلاً من الحضور الذين طرحوا عدداً من الأسئلة على المشاركين.

وفي ختام الفعالية، قدم مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة عسير الدكتور عيسى المستنير شكره للضيوف ولجنة الإعلام والحضور على مشاركتهم وإسهامهم في نجاح الفعالية، كما جرى تكريم جميع المشاركين.

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