عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك فلكية جدة: قمر المانجو يضيء سماء المملكة مع اكتمال بدر محرم الإحصاء: السعودية من أكثر الدول أمانًا في العالم لعام 2025م إيران وسلطنة عُمان تعقدان أول اجتماع للجنة المشتركة بشأن مضيق هرمز أمير الرياض يعزي عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ في وفاة والده عوالق ترابية وأتربة مثارة على منطقة الباحة انطلاق هاكاثون “جادة ثون” في مكة المكرمة لدعم الابتكار وتمكين الحلول التقنية “مجتمع مؤسسي” يستضيف رائد الجرباء لمناقشة الاستراتيجيات طويلة الأمد تجمع مطارات الثاني يعزز تجربة السفر الشاملة بحصول 18 مطارًا على اعتماد (AEA) المملكة تدين وتستنكر توغلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل سوريا واستهداف محافظتي القنيطرة ودرعا
اقتحم عشرات المستعمرين المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، اليوم، وتجولوا في باحاته لعدة ساعات، تحت حراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل عرقلة وصول الزوار والمصلين للأقصى.
وفي موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيًا على الأقل، بينهم صحفية، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن نابلس ورام الله والقدس.