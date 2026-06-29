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عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١:١١ مساءً
عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
المواطن- فريق التحرير

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اقتحم عشرات المستعمرين المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، اليوم، وتجولوا في باحاته لعدة ساعات، تحت حراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل عرقلة وصول الزوار والمصلين للأقصى.

وفي موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيًا على الأقل، بينهم صحفية، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن نابلس ورام الله والقدس.

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