عطل عالمي يضرب فيسبوك وإنستغرام وواتساب

الجبير يستعرض التعاون الثنائي مع وزير التعاون الألماني تعاون أمني سعودي لبناني يطيح بشبكة إجرامية ويُحبط تهريب نحو 3,900,000 قرص إمفيتامين القبض على شخصين لترويجهما الحشيش والأقراص الممنوعة في الشرقية #يهمك_تعرف | إيجار توضح آلية إنهاء العقود وحسم النزاعات عبر القضاء الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بواكير الرطب بالأحساء.. وفرة وجودة المحصول بالأسواق تحذيرات دولية من عودة الإيدز إغلاق مخرج طريق الملك خالد جنوبًا قرب حي الخزامى التوصل إلى نص نهائي لمذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران الأسهم الأمريكية تستقر مع تراجع أسعار النفط
تعرضت منصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب” التابعة لشركة “ميتا”، الخميس، لعطل مفاجئ تسبب في صعوبة وصول ملايين المستخدمين إلى خدماتها في عدد من دول العالم.
وأظهرت بيانات موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في رصد الأعطال الرقمية، ارتفاعاً كبيراً في بلاغات المستخدمين الذين واجهوا مشكلات أثناء محاولة استخدام “فيسبوك” عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني.
كما أبلغ مستخدمون عن أعطال مشابهة في منصة “إنستغرام”، إضافة إلى تعطل بعض خدمات “واتساب”، خصوصاً عبر نسخة سطح المكتب.
ولم تصدر شركة “ميتا” حتى الآن توضيحاً رسمياً بشأن سبب العطل أو موعد عودة الخدمات إلى العمل بشكل كامل.
وتداول مستخدمون عبر منصات تواصل أخرى شكاوى تتعلق بتوقف تحميل الصفحات، وصعوبة تسجيل الدخول، وانقطاع الرسائل وبعض الخدمات المرتبطة بالتطبيقات الثلاثة.