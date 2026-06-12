Icon

الجبير يستعرض التعاون الثنائي مع وزير التعاون الألماني Icon تعاون أمني سعودي لبناني يطيح بشبكة إجرامية ويُحبط تهريب نحو 3,900,000 قرص إمفيتامين Icon القبض على شخصين لترويجهما الحشيش والأقراص الممنوعة في الشرقية Icon #يهمك_تعرف | إيجار توضح آلية إنهاء العقود وحسم النزاعات عبر القضاء Icon الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع Icon بواكير الرطب بالأحساء.. وفرة وجودة المحصول بالأسواق Icon تحذيرات دولية من عودة الإيدز Icon إغلاق مخرج طريق الملك خالد جنوبًا قرب حي الخزامى Icon التوصل إلى نص نهائي لمذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران Icon الأسهم الأمريكية تستقر مع تراجع أسعار النفط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا

عطل عالمي يضرب فيسبوك وإنستغرام وواتساب

الجمعة ١٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٤ مساءً
عطل عالمي يضرب فيسبوك وإنستغرام وواتساب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعرضت منصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب” التابعة لشركة “ميتا”، الخميس، لعطل مفاجئ تسبب في صعوبة وصول ملايين المستخدمين إلى خدماتها في عدد من دول العالم.

وأظهرت بيانات موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في رصد الأعطال الرقمية، ارتفاعاً كبيراً في بلاغات المستخدمين الذين واجهوا مشكلات أثناء محاولة استخدام “فيسبوك” عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

كما أبلغ مستخدمون عن أعطال مشابهة في منصة “إنستغرام”، إضافة إلى تعطل بعض خدمات “واتساب”، خصوصاً عبر نسخة سطح المكتب.

ولم تصدر شركة “ميتا” حتى الآن توضيحاً رسمياً بشأن سبب العطل أو موعد عودة الخدمات إلى العمل بشكل كامل.

وتداول مستخدمون عبر منصات تواصل أخرى شكاوى تتعلق بتوقف تحميل الصفحات، وصعوبة تسجيل الدخول، وانقطاع الرسائل وبعض الخدمات المرتبطة بالتطبيقات الثلاثة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد