عطل عالمي يضرب فيسبوك وإنستغرام وواتساب

تعرضت منصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب” التابعة لشركة “ميتا”، الخميس، لعطل مفاجئ تسبب في صعوبة وصول ملايين المستخدمين إلى خدماتها في عدد من دول العالم.

وأظهرت بيانات موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في رصد الأعطال الرقمية، ارتفاعاً كبيراً في بلاغات المستخدمين الذين واجهوا مشكلات أثناء محاولة استخدام “فيسبوك” عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

كما أبلغ مستخدمون عن أعطال مشابهة في منصة “إنستغرام”، إضافة إلى تعطل بعض خدمات “واتساب”، خصوصاً عبر نسخة سطح المكتب.

ولم تصدر شركة “ميتا” حتى الآن توضيحاً رسمياً بشأن سبب العطل أو موعد عودة الخدمات إلى العمل بشكل كامل.

وتداول مستخدمون عبر منصات تواصل أخرى شكاوى تتعلق بتوقف تحميل الصفحات، وصعوبة تسجيل الدخول، وانقطاع الرسائل وبعض الخدمات المرتبطة بالتطبيقات الثلاثة.