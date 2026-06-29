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عوالق ترابية وأتربة مثارة على منطقة الباحة

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٥ مساءً
عوالق ترابية وأتربة مثارة على منطقة الباحة
المواطن- فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوُّن عوالق ترابية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى مسافة تتراوح بين (3 – 5) كيلومترات، على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والقرى، وبني حسن، والمندق، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

كما نبَّه المركز من أتربة مثارة على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية إلى مسافة تتراوح بين (1 – 3) كيلومترات، على محافظات القطاع التهامي: المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

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