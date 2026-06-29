عوالق ترابية وأتربة مثارة على منطقة الباحة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوُّن عوالق ترابية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى مسافة تتراوح بين (3 – 5) كيلومترات، على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والقرى، وبني حسن، والمندق، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

كما نبَّه المركز من أتربة مثارة على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية إلى مسافة تتراوح بين (1 – 3) كيلومترات، على محافظات القطاع التهامي: المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.