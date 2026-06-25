غرامة تصل إلى 2000 ريال لمخالفة أوقات دخول وخروج الشاحنات من المدن

أكدت الإدارة العامة للمرور ضرورة التزام قائدي الشاحنات والمركبات الثقيلة وما في حكمها بالأوقات المحددة لدخول المدن والخروج منها، مشددةً على أن مخالفة هذه التعليمات تُعد مخالفة مرورية تستوجب تطبيق العقوبات النظامية.

وأوضحت الإدارة عبر منصة إكس أن تجاوز الأوقات المسموح بها لدخول أو خروج المركبات الثقيلة يعرّض المخالف لغرامة مالية تتراوح بين 1000 ريال كحد أدنى و2000 ريال كحد أعلى، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة على الطرق.

وبيّنت أن تنظيم حركة الشاحنات داخل المدن يهدف إلى تعزيز انسيابية السير، وتقليل الازدحام خلال فترات الذروة، إضافة إلى الحد من التأثيرات الناتجة عن وجود المركبات ذات الأحجام الكبيرة داخل المناطق الحضرية خارج الأوقات المحددة.

ودعت الإدارة العامة للمرور جميع قائدي المركبات الثقيلة إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية، بما يسهم في تحسين تجربة التنقل ورفع مستوى السلامة لجميع مستخدمي الطريق.