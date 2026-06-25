أتربة مثارة على منطقة نجران حتى السابعة مساء غرامة تصل إلى 2000 ريال لمخالفة أوقات دخول وخروج الشاحنات من المدن النفط يواصل التراجع ناسا تعلن اكتشاف كوكبين عملاقين منخفضي الكثافة #يهمك_تعرف | التأمينات توضح حالات إيقاف دعم التعطل عن العمل ساند ترامب يطلب 88 مليار دولار من الكونغرس لتغطية تكاليف الحرب مع إيران الأخضر يجري تدريبه الأخير في أوستن قبل المغادرة إلى هيوستن لمواجهة الرأس الأخضر المنتخب البرازيلي يكسب أسكتلندا بثلاثة أهداف ويتأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم المنتخب المغربي يفوز على هايتي برباعية ويتأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم المكسيك تهزم التشيك بثلاثية نظيفة وتؤكّد صدارة المجموعة الأولى
أكدت الإدارة العامة للمرور ضرورة التزام قائدي الشاحنات والمركبات الثقيلة وما في حكمها بالأوقات المحددة لدخول المدن والخروج منها، مشددةً على أن مخالفة هذه التعليمات تُعد مخالفة مرورية تستوجب تطبيق العقوبات النظامية.
وأوضحت الإدارة عبر منصة إكس أن تجاوز الأوقات المسموح بها لدخول أو خروج المركبات الثقيلة يعرّض المخالف لغرامة مالية تتراوح بين 1000 ريال كحد أدنى و2000 ريال كحد أعلى، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة على الطرق.
وبيّنت أن تنظيم حركة الشاحنات داخل المدن يهدف إلى تعزيز انسيابية السير، وتقليل الازدحام خلال فترات الذروة، إضافة إلى الحد من التأثيرات الناتجة عن وجود المركبات ذات الأحجام الكبيرة داخل المناطق الحضرية خارج الأوقات المحددة.
ودعت الإدارة العامة للمرور جميع قائدي المركبات الثقيلة إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية، بما يسهم في تحسين تجربة التنقل ورفع مستوى السلامة لجميع مستخدمي الطريق.