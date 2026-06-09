غرامة تصل لـ300 ريال لقيادة الدراجة الآلية دون رخصة

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أكدت الإدارة العامة للمرور أن قيادة الدراجات الآلية في المملكة تتطلب الحصول على رخصة قيادة مخصصة لهذا النوع من المركبات، مشددة على أهمية التزام قائديها بالأنظمة المرورية وحمل الوثائق الرسمية أثناء التنقل على الطرق.
وأوضح المرور عبر منصة إكس أن قيادة الدراجة الآلية دون حمل رخصة القيادة أو رخصة السير تُعد مخالفة مرورية تستوجب تطبيق العقوبات النظامية، مبينًا أن قيمة الغرامة المالية لهذه المخالفة تتراوح بين 150 ريالًا كحد أدنى و300 ريال كحد أعلى.
ودعت الإدارة العامة للمرور جميع قائدي الدراجات الآلية إلى ضرورة التأكد من سريان الوثائق المطلوبة والالتزام بالتعليمات المرورية، مؤكدة أن التقيد بالأنظمة يسهم في تعزيز السلامة المرورية وحماية جميع مستخدمي الطريق، إضافة إلى تجنب الوقوع في المخالفات والعقوبات المقررة.