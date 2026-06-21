فانس يصل إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات مع إيران

وصل جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي إلى سويسرا، صباح اليوم الأحد، لإجراء محادثات سلام مع مسؤولين إيرانيين قال إنها ستستمر لبضعة أيام على الأرجح

وقال متحدث باسم فانس إن نائب الرئيس وزوجته وصلا إلى قاعدة إيمن الجوية في سويسرا في الساعة 0559 صباحاً (0359 بتوقيت غرينتش).

وكان نائب الرئيس الأميركي قد غادر العاصمة واشنطن متوجهاً إلى سويسرا، للمشاركة في المحادثات الفنية المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما أكده المتحدث باسمه.

المحادثات مع إيران

وتأتي الزيارة بعد ساعات من تأكيد فانس أن المباحثات مع طهران “تسير بشكل جيد”، وأن الإدارة الأميركية تعتزم منح المسار الدبلوماسي فرصة كاملة للوصول إلى تفاهمات أوسع بشأن الملفات العالقة بين الجانبين.

وكان فانس قد أوضح في تصريحات سابقة لـ”فوكس نيوز” أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وصلا بالفعل إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات الفنية، مشيراً إلى أن عقد لقاءات مع الوفد الإيراني بات أمراً وارداً في أي وقت.

وقبل مغادرته إلى سويسرا، أعرب نائب الرئيس الأميركي عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم خلال المحادثات المرتقبة، مؤكداً أن زيارته قد تستمر “يوماً أو يومين فقط” وفقاً لمسار المفاوضات والنتائج التي ستسفر عنها الاجتماعات الفنية.

كما أوضح أن واشنطن تأمل في إحراز تقدم على مسارين متوازيين، يتمثل الأول في الملف النووي الإيراني، فيما يتعلق الثاني بتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ومنع انهيار التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال الأيام الماضية.

وشدد فانس على أن الإدارة الأميركية ستعمل على منع أي تصعيد جديد على الساحة اللبنانية، مشيراً إلى أن واشنطن تسعى إلى الحيلولة دون تنفيذ إسرائيل هجمات جديدة قد تؤدي إلى تقويض الجهود الدبلوماسية الجارية.

وفي الوقت نفسه، دعا حزب الله إلى الالتزام بالتهدئة ووقف الهجمات ضد إسرائيل، معتبراً أن نجاح المسار السياسي يتطلب التزام جميع الأطراف بخفض التوتر ومنع العودة إلى المواجهات العسكرية.