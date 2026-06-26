فرق الإنقاذ في فنزويلا تسابق الزمن للبحث عن مئات المحاصرين تحت الأنقاض

تسابق فرق الإنقاذ في فنزويلا الزمن للبحث عن مئات المحاصرين تحت الأنقاض، إثر الزلزالين المدمرين الذين ضربا العاصمة كراكاس ومحيطها، وأسفرا عن مقتل أكثر من 200 شخص وخلّفا دمارًا واسعًا وفوضى عارمة وتشريد الآلاف، وسط مخاوف رسمية من ارتفاع هائل في أعداد الضحايا.

وأعلن وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أنه تم تسجيل 235 حالة وفاة في المراكز الطبية عقب الزلزالين، الذي بلغ أولهم 7.2 درجات، بينما بلغت قوة الزلزال الثاني وكان بعد أقل من دقيقة 7.5 درجات، وهو الأقوى الذي تشهده البلاد منذ عام 1900.

وبحسب حصيلة رسمية جديدة تأثرت حوالي 70 ألف أسرة في ولاية لا جوايرا جراء هذه الكارثة، وتعرض ما لا يقل عن 250 مبنى لأضرار بالغة أو دُمّرت تمامًا، ومن بين المنشآت المتضررة ثمانية مستشفيات على الأقل، ومقر الصليب الأحمر الفنزويلي.

وقد تحولت ولاية لا جوايرا الساحلية المجاورة لكراكاس، التي تضم المطار الرئيس للعاصمة، إلى منطقة كوارث حقيقية؛ إذ أكدت السُلطات أن الحكومة تنسق حاليًا مع شركات القطاع الخاص لجلب المعدات الثقيلة وتسريع عمليات الإنقاذ.

وفي غضون ذلك، أُغلق مطار كراكاس بعد تعرضه لأضرار، وظلت إمدادات الكهرباء شحيحة، بينما واصل عمال الطوارئ والمتطوعون البحث بين الأنقاض حتى ساعات متأخرة من الليل.