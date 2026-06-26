Icon

7 نصائح من العامة للطرق قبل السفر الصيفي Icon بحضور وزير الرياضة.. المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم Icon هولندا تكسب تونس بثلاثية وتتأهل إلى دور الـ32 لكأس العالم 2026 Icon اليابان والسويد تتأهلان إلى دور الـ32 بعد التعادل 1-1 في كأس العالم 2026 Icon تركيا تنهي مشاركتها في كأس العالم بفوز معنوي على أمريكا بثلاثة أهداف لهدفين Icon المنتخب الأسترالي يتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم عقب تعادله مع الباراغواي Icon لاعبو الأخضر: التأهل لا يزال بأيدينا.. ووضعنا في أفضل سيناريو Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق Icon الأمم المتحدة تحذّر من انهيار الأمن الغذائي في اليمن Icon القبض على مطرب مصري شهير متلبسا بشراء المخدرات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

فرق الإنقاذ في فنزويلا تسابق الزمن للبحث عن مئات المحاصرين تحت الأنقاض

الجمعة ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٢ صباحاً
فرق الإنقاذ في فنزويلا تسابق الزمن للبحث عن مئات المحاصرين تحت الأنقاض
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تسابق فرق الإنقاذ في فنزويلا الزمن للبحث عن مئات المحاصرين تحت الأنقاض، إثر الزلزالين المدمرين الذين ضربا العاصمة كراكاس ومحيطها، وأسفرا عن مقتل أكثر من 200 شخص وخلّفا دمارًا واسعًا وفوضى عارمة وتشريد الآلاف، وسط مخاوف رسمية من ارتفاع هائل في أعداد الضحايا.
وأعلن وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أنه تم تسجيل 235 حالة وفاة في المراكز الطبية عقب الزلزالين، الذي بلغ أولهم 7.2 درجات، بينما بلغت قوة الزلزال الثاني وكان بعد أقل من دقيقة 7.5 درجات، وهو الأقوى الذي تشهده البلاد منذ عام 1900.
وبحسب حصيلة رسمية جديدة تأثرت حوالي 70 ألف أسرة في ولاية لا جوايرا جراء هذه الكارثة، وتعرض ما لا يقل عن 250 مبنى لأضرار بالغة أو دُمّرت تمامًا، ومن بين المنشآت المتضررة ثمانية مستشفيات على الأقل، ومقر الصليب الأحمر الفنزويلي.
وقد تحولت ولاية لا جوايرا الساحلية المجاورة لكراكاس، التي تضم المطار الرئيس للعاصمة، إلى منطقة كوارث حقيقية؛ إذ أكدت السُلطات أن الحكومة تنسق حاليًا مع شركات القطاع الخاص لجلب المعدات الثقيلة وتسريع عمليات الإنقاذ.
وفي غضون ذلك، أُغلق مطار كراكاس بعد تعرضه لأضرار، وظلت إمدادات الكهرباء شحيحة، بينما واصل عمال الطوارئ والمتطوعون البحث بين الأنقاض حتى ساعات متأخرة من الليل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زلزالان مدمران يضربان فنزويلا.. عشرات القتلى ومئات الجرحى في كراكاس ومحيطها
العالم

زلزالان مدمران يضربان فنزويلا.. عشرات القتلى ومئات...

العالم