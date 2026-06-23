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رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة

فرنسا تحسم تأهلها إلى دور الـ32 بثلاثية في شباك العراق

الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٩ صباحاً
فرنسا تحسم تأهلها إلى دور الـ32 بثلاثية في شباك العراق
المواطن - واس

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حسم المنتخب الفرنسي تأهله إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب فيلادلفيا، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة التاسعة.

وسجل كيليان مبابي الهدف الأول للمنتخب الفرنسي عند الدقيقة (14)، قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة (54)، فيما أحرز عثمان ديمبيلي الهدف الثالث عند الدقيقة (66).

وشهدت المباراة توقفًا مع نهاية الشوط الأول، إذ تأخر استئناف الشوط الثاني لمدة قاربت الساعتين بسبب العواصف الرعدية والبرق في محيط الملعب، قبل أن تستأنف المنافسات عقب تحسن الأحوال الجوية وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى (6) نقاط في صدارة المجموعة، ليضمن تأهله إلى دور الـ32، فيما بقي المنتخب العراقي دون رصيد من النقاط.

وتختتم منافسات الجولة الثانية للمجموعة بإقامة مباراة النرويج والسنغال، إذ يمتلك المنتخب النرويجي (3) نقاط، فيما يدخل المنتخب السنغالي اللقاء دون نقاط، وستحدد نتيجتها شكل المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة عن المجموعة.

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