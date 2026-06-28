فرنسا تسجل نحو 1000 وفاة إضافية مرتبطة بموجة الحر

أعلنت السُلطات الصحية في فرنسا، اليوم، تسجيل نحو 1000 حالة وفاة إضافية في البلاد منذ يوم الأربعاء الماضي، مرتبطة بموجة الحر الشديدة التي تشهدها القارة الأوروبية.

موجة حر شديدة في أوروبا

وذكرت وكالة الصحة العامة الفرنسية في بيان، أنه “منذ 24 يونيو، سجلت فرنسا قرابة ألف وفاة إضافية بالمقارنة مع الحالات التي أحصيت في الأشهر السابقة”.

وأضافت أن حصيلة الوفيات طالت خصوصًا من هم فوق الخامسة والستين، وأن الوفيات في المنازل وحدها ارتفعت بنسبة 40 %.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، قد فرضت اليقظة الجوية القصوى (المستوى الأحمر) بسبب الموجة الحارة في 72 من أصل 96 إقليمًا.