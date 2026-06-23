Icon

القيادة تعزي أمير قطر في ضحايا انفجار أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية Icon الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من ملك بريطانيا وولي عهده Icon الدولار يرتفع عند أعلى مستوى منذ مايو 2025 Icon بموافقة الملك سلمان.. المملكة تستضيف 1000 معتمر ومعتمرة من 16 دولة لعام 1448هـ  Icon فرنسا تسجّل 40 حالة غرق بسبب موجة الحر القاسية Icon الإبل.. مكانة تاريخية وحضور متجدد في مسيرة التنمية Icon أمانة جدة تضبط موقعًا مخالفًا بالرويس يُستخدم مسلخًا ومستودعًا لأغذية فاسدة Icon “سبيس إكس” تطلق أول كبسولة إعادة دخول “Starfall” إلى المدار Icon اضطراب حركة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة في بريطانيا Icon لقب الهداف التاريخي.. ميسي ومبابي يتصدران سباق الهدافين في كأس العالم 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

فرنسا تسجّل 40 حالة غرق بسبب موجة الحر القاسية

الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٧ مساءً
فرنسا تسجّل 40 حالة غرق بسبب موجة الحر القاسية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سجلت فرنسا 40 حالة غرق وسط موجة الحرّ الأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم، أن 40 شخصًا غرقوا أثناء محاولتهم الهرب من موجة الحر القياسية، في وقت اجتاحت فيه موجة حر أجزاء كبيرة من أوروبا.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية بأن معظم أنحاء فرنسا تشهد درجات حرارة تبلغ ‌حوالي 40 درجة مئوية، مضيفة أن توقعات درجات الحرارة ستصل إلى 43 درجة مئوية في بعض أجزاء غرب فرنسا.

يذكر أن فرنسا سجلت أعلى درجة حرارة للتو منذ بدء تسجيل البيانات في 1947.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موجة حر تضرب فرنسا وتتسبب باضطرابات في حركة القطارات والدراسة
العالم

موجة حر تضرب فرنسا وتتسبب باضطرابات في...

العالم
فرنسا تفوز على السنغال بثلاثية في كأس العالم 2026
الرياضة

فرنسا تفوز على السنغال بثلاثية في كأس...

الرياضة
فرنسا تحسم تأهلها إلى دور الـ32 بثلاثية في شباك العراق
الرياضة

فرنسا تحسم تأهلها إلى دور الـ32 بثلاثية...

الرياضة