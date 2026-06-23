فرنسا تسجّل 40 حالة غرق بسبب موجة الحر القاسية

سجلت فرنسا 40 حالة غرق وسط موجة الحرّ الأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم، أن 40 شخصًا غرقوا أثناء محاولتهم الهرب من موجة الحر القياسية، في وقت اجتاحت فيه موجة حر أجزاء كبيرة من أوروبا.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية بأن معظم أنحاء فرنسا تشهد درجات حرارة تبلغ ‌حوالي 40 درجة مئوية، مضيفة أن توقعات درجات الحرارة ستصل إلى 43 درجة مئوية في بعض أجزاء غرب فرنسا.

يذكر أن فرنسا سجلت أعلى درجة حرارة للتو منذ بدء تسجيل البيانات في 1947.