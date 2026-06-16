فرنسا تفوز على السنغال بثلاثية في كأس العالم 2026

استهل منتخب فرنسا مشاركته في بطولة كأس العالم 2026 بالفوز على نظيره السنغال بنتيجة 3-1، في المباراة المثيرة، التي جمعت المنتخبين على ملعب “ميتلايف” مساء الثلاثاء.

وتأتي مباراة فرنسا والسنغال، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من البطولة ، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في أول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخبًا.