فرنسا تفوز على السنغال بثلاثية في كأس العالم 2026 وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان وظائف شاغرة بـ مجموعة التركي وظائف شاغرة في شركة سيبراني القبض على 4 يمنيين لتهريبهم 64 كجم من القات المخدر بجازان إحباط مخطط لمهاجمة فعالية رياضية في البيت الأبيض اقتران هلال محرم بكوكب عطارد يزيّن سماء المملكة ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية الشيشان وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية
استهل منتخب فرنسا مشاركته في بطولة كأس العالم 2026 بالفوز على نظيره السنغال بنتيجة 3-1، في المباراة المثيرة، التي جمعت المنتخبين على ملعب “ميتلايف” مساء الثلاثاء.
تمريرة رابيو السحرية تصل إلى البديل باركولا الذي سجل الهدف الثاني بحركة فنية رائعة.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 16, 2026
وتأتي مباراة فرنسا والسنغال، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من البطولة ، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في أول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخبًا.
لاعب باريس سان جيرمان إبراهيم مباي يسجل هدفاً رائعاً ومميزاً لمنتخب السنغال.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 16, 2026
🔥⚽️ تصويبة قوية ورائعة من كيليان مبابي من مسافة بعيدة تستقر في شباك السنغال وتضيف الهدف الثالث للمنتخب الفرنسي 🇫🇷🚀🥅#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/2nVcG4lT1O
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 16, 2026