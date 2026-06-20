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فلكية جدة: غدًا بداية فصل الصيف فلكيًا

السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٦ مساءً
فلكية جدة: غدًا بداية فصل الصيف فلكيًا
المواطن - فريق التحرير

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تشهد الدول العربية ومناطق النصف الشمالي من الكرة الأرضية غدًا، الانقلاب الصيفي، إيذانًا ببدء فصل الصيف فلكيًا، حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان عند الساعة 11:24 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن يوم الانقلاب الصيفي يُعد أطول نهار وأقصر ليل خلال العام في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، إذ تشرق الشمس من أقصى الشمال الشرقي وتغرب في أقصى الشمال الغربي، فيما تكون ظلال الأجسام عند الظهيرة هي الأقصر خلال السنة.

وأشار إلى أن فصل الصيف سيستمر هذا العام لمدة 93 يومًا، مبينًا أن أشد فترات الحرارة لا تتزامن بالضرورة مع يوم الانقلاب الصيفي بسبب ما يُعرف بظاهرة “التأخر الموسمي”، حيث تستغرق الأرض والمحيطات وقتًل لامتصاص الطاقة الشمسية وإعادة إطلاقها.
وأضاف أن ساعات النهار ستبدأ بعد هذا اليوم بالتناقص تدريجيًا حتى موعد الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر المقبل.

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