فلكية جدة: قمر المانجو يضيء سماء المملكة مع اكتمال بدر محرم الإحصاء: السعودية من أكثر الدول أمانًا في العالم لعام 2025م إيران وسلطنة عُمان تعقدان أول اجتماع للجنة المشتركة بشأن مضيق هرمز أمير الرياض يعزي عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ في وفاة والده عوالق ترابية وأتربة مثارة على منطقة الباحة انطلاق هاكاثون “جادة ثون” في مكة المكرمة لدعم الابتكار وتمكين الحلول التقنية “مجتمع مؤسسي” يستضيف رائد الجرباء لمناقشة الاستراتيجيات طويلة الأمد تجمع مطارات الثاني يعزز تجربة السفر الشاملة بحصول 18 مطارًا على اعتماد (AEA) المملكة تدين وتستنكر توغلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل سوريا واستهداف محافظتي القنيطرة ودرعا ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
تشهد سماء المملكة والوطن العربي، مساء اليوم، اكتمال بدر شهر محرم، في مشهد فلكي يُعرف محليًا باسم “قمر المانجو”، تزامنًا مع ذروة موسم حصاد المانجو في منطقة جازان.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن التسمية ذات “طابع ثقافي محلي”، ولا تحمل دلالة علمية، إذ تستلهم ارتباط القمر الكامل بموسم المانجو، على غرار التسميات الموسمية المتداولة في بعض الثقافات.
وبيّن أن القمر سيشرق مع غروب الشمس تقريبًا، ويظل مرئيًا طوال الليل، فيما يكتمل فلكيًا عند الساعة 2:56 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، وقد يبدو أكبر حجمًا عند الأفق بسبب ظاهرة “وهم القمر”، مع ميل لونه إلى البرتقالي أو الأحمر نتيجة تأثير الغلاف الجوي، لافتًا إلى أن اكتمال البدر يوفر فرصة مميزة للاستمتاع برصد القمر وتصويره في أجواء ليالي الصيف.