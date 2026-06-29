فلكية جدة: قمر المانجو يضيء سماء المملكة مع اكتمال بدر محرم

تشهد سماء المملكة والوطن العربي، مساء اليوم، اكتمال بدر شهر محرم، في مشهد فلكي يُعرف محليًا باسم “قمر المانجو”، تزامنًا مع ذروة موسم حصاد المانجو في منطقة جازان.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن التسمية ذات “طابع ثقافي محلي”، ولا تحمل دلالة علمية، إذ تستلهم ارتباط القمر الكامل بموسم المانجو، على غرار التسميات الموسمية المتداولة في بعض الثقافات.

وبيّن أن القمر سيشرق مع غروب الشمس تقريبًا، ويظل مرئيًا طوال الليل، فيما يكتمل فلكيًا عند الساعة 2:56 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، وقد يبدو أكبر حجمًا عند الأفق بسبب ظاهرة “وهم القمر”، مع ميل لونه إلى البرتقالي أو الأحمر نتيجة تأثير الغلاف الجوي، لافتًا إلى أن اكتمال البدر يوفر فرصة مميزة للاستمتاع برصد القمر وتصويره في أجواء ليالي الصيف.