جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران في يوليو بالدوحة فلكية جدة: كويكب يمر بالقرب من الأرض في أقرب نقطة منذ قرون البلديات والإسكان لـ المنشآت الغذائية: يجب الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظًا على الصحة العامة ذوبان أنهار جليدية في سويسرا بسبب موجة الحر الشديدة “ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيف أمريكا عند “AA+” المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية أخفى جثة فتاة في حقيبة سفر والقبض عليه في تايلاند المركزي الروسي يُخفِّض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة التخييم بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة على البحرين
شهد اليوم مرور الكويكب (152637) 1997 NC1 بالقرب من الأرض في أقرب اقتراب له منذ قرون، دون أن يشكل أي تهديد لكوكبنا، وفقًا للحسابات الفلكية.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الكويكب الذي يبلغ قطره نحو كيلومتر واحد، وصل إلى أقرب نقطة من الأرض عند الساعة 2:14 ظهرًا بتوقيت المملكة، على مسافة تقارب 2.6 مليون كيلومتر، أي ما يعادل 6.7 أضعاف متوسط المسافة بين الأرض والقمر.
وأشار إلى أن هذا الاقتراب هو الأقرب للكويكب منذ عام 1600 على الأقل، مؤكدًا أن مساره آمن وبعيد عن الأرض، رغم أن كويكبًا بهذا الحجم قد يتسبب في آثار كارثية إذا اصطدم بكوكبنا.
وأكد أبو زاهرة، أن وكالات الفضاء والمراصد الفلكية تواصل مراقبة الأجسام القريبة من الأرض بشكل مستمر؛ بهدف اكتشاف أي مخاطر محتملة في وقت مبكر، وإتاحة الفرصة لاتخاذ إجراءات الدفاع الكوكبي عند الحاجة، مؤكدًا أن الكويكب (1997 NC1) سيواصل رحلته في الفضاء دون أن يشكل أي مصدر للقلق.