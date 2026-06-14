فلكية جدة: هلال الفجر يُنبئ باقتراب نهاية العام الهجري 1447هـ

يُرصَد في سماء الفجر اليوم، هلال القمر المتناقص في مشهد فلكي يُعد من العلامات الدالة على اقتراب نهاية الشهر القمري، وبالتالي قرب نهاية العام الهجري 1447هـ.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر يمر حاليًا بمرحلته الأخيرة قبل حدوث الاقتران الشمسي وبداية دورة قمرية جديدة، ويظهر على هيئة قوس رفيع منخفض فوق الأفق الشرقي خلال ساعات الفجر الأولى، مبينًا أن رصده يصبح أكثر صعوبة كلما اقترب من مرحلة المحاق نتيجة خفوت إضاءته وتأثره بضوء الشفق الصباحي.

وأشار إلى أن هذا الهلال يُعرف فلكيًا بـ”الهلال المتناقص”، ويمثل نهاية الشهر القمري، بخلاف هلال بداية الشهر الذي يُرصد بعد غروب الشمس، لافتًا النظر إلى أن ظهوره يستمر لفترة وجيزة قبل اختفائه مع اقتراب القمر من موقعه بين الأرض والشمس.

وبيّن أن إمكانية رؤية الهلال تعتمد على عدد من العوامل، من أبرزها صفاء الأفق الشرقي وخلوه من السحب والغبار، ومستويات التلوث الضوئي، إلى جانب الموقع الجغرافي للراصد، حيث يمكن رؤيته بالعين المجردة في بعض المناطق، فيما قد يتطلب استخدام منظار في مناطق أخرى.

وأكد أبو زاهره، أن ظهور الهلال المتناقص يُمثل المرحلة الأخيرة من الدورة القمرية التي تستمر نحو 29.5 يومًا، ويعقبها مباشرة حدوث الاقتران المركزي إيذانًا ببدء شهر قمري جديد.