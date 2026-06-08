فلورنتينو بيريز يفوز برئاسة ريال مدريد حتى عام 2030

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فاز فلورنتينو بيريز برئاسة نادي ريال مدريد لولاية جديدة تمتد لأربع سنوات، بعد حصوله على (65%) من أصوات الأعضاء في الانتخابات التي شارك فيها (33555) عضوًا.
وأقرت النتائج الرسمية بفوز بيريز على منافسه إنريكي ريكيلمي الذي حصل على (35%) من الأصوات، فيما أُجريت عملية الاقتراع في مركز تدريب النادي بالديبيباس قرب مدريد.
يذكر أن إيرادات ريال مدريد بلغت (1.19) مليار يورو خلال موسم 2024 – 2025، فيما تقدر قيمته السوقية بنحو (6.75) مليارات دولار، وفق مجلة “فوربس”، ليظل الأعلى قيمة بين أندية كرة القدم عالميًّا.