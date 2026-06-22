فوائد المشي بعد الأكل في خفض ارتفاع السكر اليوم العالمي للإبل.. نحو 70 ألف رأس في الشمالية تدعم التنمية المستدامة ترامب: إيران ستوافق على تفتيش نووي 3 قتلى في إطلاق نار بكندا مصرع 21 شخصًا في هجوم مسلح وسط نيجيريا إقامة برنامج الإقراء للرجال والنساء في المسجد النبوي الأرجنتين تتغلب على النمسا بثنائية وتبلغ دور الـ32 في كأس العالم 2026 شؤون الحرمين تعلن مواعيد دخول حِجر إسماعيل للرجال والنساء النفط ينخفض بنحو 4% فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة مع وزير خارجية الأردن
أكدت وزارة الصحة أهمية المشي بعد تناول الطعام، موضحة دوره في مساعدة العضلات على استخدام الجلوكوز والتخفيف من ارتفاع مستويات السكر بعد الوجبات.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها في منصة إكس أن ممارسة المشي لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة بعد الأكل تساعد الجسم على الاستفادة من الجلوكوز بشكل أفضل، مما يساهم في تقليل ارتفاع السكر عقب الوجبة.
وأضافت أن الجلوس مباشرة بعد تناول الطعام قد يبطئ عملية استخدام الجلوكوز، وقد يزيد الشعور بالثقل، مشددة على أهمية الحركة البسيطة بعد الوجبات ضمن العادات الصحية اليومية.