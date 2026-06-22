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فوائد المشي بعد الأكل في خفض ارتفاع السكر

الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٨ مساءً
فوائد المشي بعد الأكل في خفض ارتفاع السكر
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الصحة أهمية المشي بعد تناول الطعام، موضحة دوره في مساعدة العضلات على استخدام الجلوكوز والتخفيف من ارتفاع مستويات السكر بعد الوجبات.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في منصة إكس أن ممارسة المشي لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة بعد الأكل تساعد الجسم على الاستفادة من الجلوكوز بشكل أفضل، مما يساهم في تقليل ارتفاع السكر عقب الوجبة.

وأضافت أن الجلوس مباشرة بعد تناول الطعام قد يبطئ عملية استخدام الجلوكوز، وقد يزيد الشعور بالثقل، مشددة على أهمية الحركة البسيطة بعد الوجبات ضمن العادات الصحية اليومية.

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