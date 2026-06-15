فيصل بن فرحان لـ نظيره الإيراني: السعودية تتطلع إلى تحقيق سلام يعزز  أمن المنطقة والعالم

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزیر الخارجية، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وأعرب سموه في مستهل الاتصال عن ترحيب المملكة بتوصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق

بينهما لإنهاء العمليات العسكرية، وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم ، وتطلع المملكة إلى تحقيق سلام يعزز أمن المنطقة والعالم.

كما استعرض سموه ومعاليه مستجدات الأوضاع الإقليمية وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق استقرار دائم ومستدام

في المنطقة.