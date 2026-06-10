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فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا

الأربعاء ١٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٢ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا
المواطن- فريق التحرير

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي وكندا في العاصمة البحرينية المنامة.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء ، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري.

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