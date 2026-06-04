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في اتصال هاتفي

فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الكويتي

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٧ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الكويتي
المواطن- فريق التحرير

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة.

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها.

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