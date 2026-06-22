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فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة مع وزير خارجية الأردن

الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٤ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة مع وزير خارجية الأردن
المواطن - واس

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة عمان الأردنية اليوم، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

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