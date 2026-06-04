فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع نظيره المصري

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.