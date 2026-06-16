فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع وزير خارجية البحرين

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا, من سعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، ومواصلة التنسيق والتشاور الثنائي لتعزيز الأمن والاستقرار.